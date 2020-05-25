Тамбовчанка завоевала гран-при межрегионального конкурса «Наследники Победы»

25 Май 2020 2020-05-25T09:40:29+03:00

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Тамбовчанка стала победительницей межрегионального конкурса «Наследники Победы». Студентка 3 курса ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Екатерина Фролова исполнила импровизации на тему «Жди солдата» В. Фоменко. Жюри присудило Екатерине Фроловой высшую награду — Гран-При.

Конкурс проходил в онлайн формате — по видеозаписям. В оргкомитет поступило 6300 заявок от более 20 тысяч исполнителей из всех городов России и стран ближнего зарубежья. Среди участников — вокальные, инструментальные, хореографические, художественные и театральные коллективы, хоры, оркестры, ансамбли и отдельные исполнители различных жанров и направлений, а также дошкольники, школьники и студенты.

- Студентка ТГМПИ им. Рахманинова Екатерина Фролова выступала в возрастной группе от 18 до 30 лет в номинации «Инструментальное исполнительство (на военно-патриотическую тематику)», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Вместе с ней соревновались около 40 музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU