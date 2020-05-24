2-летняя девочка и ее папа погибли на пожаре в Тамбовской области

24 Май 2020 2020-05-24T14:59:54+03:00

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В селе Стежки Сосновского района при пожаре погиб 27-летний мужчина и его 2-летняя дочь. Как сообщает СУ СКР по региону, ЧП произошло вечером 23 мая. Загорелся частный жилой дом, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. После сообщения о возгорании, на место прибыли аварийно-спасательные службы. При тушении пожара обнаружили тела погибших. Спастись из горящего дома удалось хозяйке и ее 4-летнему сыну.

- По факту произошедшего в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причины трагедии. Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертизы, ведется допрос очевидцев произошедшего, соседей пострадавшей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU