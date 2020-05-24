Еще у 75 жителей Тамбовской области выявили коронавирус на 24 мая

24 Май 2020 2020-05-24T11:20:02+03:00

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Еще 75 тамбовчан заразились коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 24 мая, среди новых подтвержденных случаев: 25 мужчин, 45 женщин, пятеро детей (девочки 2, 8, 16 лет, мальчики 4, 6 лет). Возраст взрослых от 18 до 83 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 69 - контактировали в приезжими.

Всего в Тамбовской области заболели коронавирусом 2 475 человек. 855 из них выздоровели: 380 выписаны из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения. Восемь человек умерли.

На госпитализации - 355 пациентов. На домашнем карантине - 3 510 тамбовчан, из них подтвержденных случаев - 1257, они входят в общее количество. Сняты с наблюдения на дому - 5 693. Выписали из больниц - 755. Всего обследованных тамбовчан - 10 313.

ИСТОЧНИК KP.RU