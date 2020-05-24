В Тамбовской области скончался восьмой пациент с подтвержденным коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T11:20:17+03:00

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Еще один пациент с диагностированным коронавирусом скончался. Как сообщил региональный оперштаб, это жительница Тамбова 64 лет, страдающая гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, ожирением IV cтепени.

Через неделю после появления симптомов ОРВИ и тяжелой двухсторонней пневмонией, вызванной CОVID-19, ее госпитализировали в Центр для лечения пневмоний. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но интенсивное лечение не помогло, на пятый день с момента госпитализации тамбовчанка умерла.

Патологоанатом подтвердил двухстороннюю тотальная вирусную пневмонию, вызванную CОVID-19, развившуюся на фоне сопутствующих проблем со здоровьем. Заболевание осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких.

За время эпидемии в Тамбовской области заразились коронавирусом 2 475 человек. Выздоровели 855 жителей региона, восемь человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU