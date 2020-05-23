Актриса мичуринского театра получила звание «Заслуженной артистки РФ»

23 Май 2020 2020-05-23T13:57:59+03:00

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На днях президент России Владимир Путин подписал Указ № 330 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

- В соответствии с ним, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артисту драмы – ведущему мастеру сцены Мичуринского драматического театра Ирине Дубровской, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Актриса работает на сцене Мичуринского драматического театра с 1995 года. Она успешно играла и в музыкальных спектаклях, и в драматических. За последние годы Ирина Дубровская сыграла более тридцати ролей. Все они разноплановые, все они - это мир, полный жизни и чувств. Одна из последних главных ролей – Ханума (постановка В. Герасимов, Н. Елесин, 2018 год). Такой Ханумы не знает современный театр. Героиня Дубровской – хозяйка целого квартала Авлабара в Тифлисе. В своем районе она «конкретно» решает проблемы его жителей. Целенаправленно, как считает необходимым. В роли Ханумы актриса играет «воительницу», но в ее исполнении это неожиданно, но очень интересно.

ИСТОЧНИК KP.RU