Тамбовчанина оштрафовали за незаконное приобретение и хранение наркотиков

18 Май 2020 2020-05-18T16:11:07+03:00

Мужчине придется выплатить из своего кармана 10 тысяч рублей

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Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего тамбовчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере, для личного употребления».

Установлено, что в феврале этого года, в одном из лесопарков Москвы, тамбовчанин взял из тайника-закладки гашиш, массой 13,8 грамма. Когда 15 февраля он приехал на своем автомобиле в Тамбовскую область, на стационарном посту ДПС в Первомайском районе его задержали полицейские. При досмотре у мужчины обнаружили наркотики.

- С учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU