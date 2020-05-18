Тамбовчанина оштрафовали за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего тамбовчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере, для личного употребления».
Установлено, что в феврале этого года, в одном из лесопарков Москвы, тамбовчанин взял из тайника-закладки гашиш, массой 13,8 грамма. Когда 15 февраля он приехал на своем автомобиле в Тамбовскую область, на стационарном посту ДПС в Первомайском районе его задержали полицейские. При досмотре у мужчины обнаружили наркотики.
- С учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU