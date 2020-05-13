2020-05-13T18:00:07+03:00
Общество

22 тамбовских предпринимателя заняли у банков денег на зарплаты сотрудникам

Кредит выдали под 0 процентов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным Отделения Тамбов ГУ Банка Росси по ЦФО 22 тамбовских предпринимателя получили одобрение по кредитам на выплату заработной платы под 0% годовых. Они заняли у банков 31,8 млн рублей.

Также в банки поступило 387 обращений от тамбовских предпринимателей, в том числе 237 заявок на предоставление кредитных каникул и 150 заявок на реструктуризацию

- По реструктурированным кредитам Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика. Это может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем, – напомнил управляющий Отделением Тамбов Михаил Носенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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