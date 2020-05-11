2020-05-11T10:19:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Тамбовской области заразился еще 91 человек

Среди заболевших 10 детей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Коронавирусом на Тамбовщине заболели 1403 человекаКоронавирусом на Тамбовщине заболели 1403 человека
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Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области на 11 мая достигло 1403 человека. За последние сутки инфекцию диагностировали у 91 человека, точно такое же количество заболевших выявили днем ранее, 10 мая. Среди них 36 мужчин, 45 женщин (возраст взрослых от 22 до 90 лет), а также 10 детей от 1 до 17 лет. 5 из заболевших приехали из других регионов, 86 – контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 377 человек, из них 201 с подтвержденным диагнозом, 58 – с подозрением, 108 тестов находятся в работе, пневмонией болеют 197 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются на сегодняшний день 2436 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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