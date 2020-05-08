Больше тысячи тамбовских медработников получат надбавки за работу с коронавирусными больными

8 Май 2020 2020-05-08T16:55:07+03:00

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В Тамбовской области начнут выплачивать стимулирующие надбавки медработникам за оказание помощи больным с коронавирусом. Их получат 293 врача, 671 работник из числа среднего медицинского персонала, 65 младших медработников, 145 водителей скорой помощи и 48 работников прочего персонала. Размер выплат варьируется от 5 до 80 тысяч рублей.

Начисляются выплаты работнику за фактически отработанное в конкретном месяце время, то есть за все время работы, за исключением периодов отсутствия работника на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью или нахождением в отпуске. На эти цели Тамбовской области выделены бюджетные средства из Резервного фонда Правительства России на общую сумму 105,1 млн. руб. Все положенные выплаты будут перечислены в срок до 15 мая вместе с зарплатой за апрель.

Кроме того, дополнительные средства перечислят сотрудникам лечебных учреждений, которые не являются медиками. Речь идет об уборщиках, дезинфекторах, буфетчицах, кастеляншах и работниках диагностических служб.

- На эти цели выделены средства бюджета области в размере 8,1 млн. рублей, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU