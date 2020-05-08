Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В рамках данной акции энергетики оформили 43 энергообъекта
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Работы проводились в нескольких регионах операционной ответственности компаний (осуществляют свою деятельность в 20 субъектах РФ) в рамках проекта «Энергетики – Великой Победе». Всего в рамках данной мемориальной акции энергетики оформили 43 энергообъекта.
ИСТОЧНИК KP.RU