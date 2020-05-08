2020-05-08T15:27:30+03:00
Происшествия

Из сельхозпредприятия Мичуринского района похитили три бороны

Воры планировали сдать их в пункт приема металлов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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7 мая на территории сельхозорганизации, расположенной в селе Большая Сосновка Мичуринского района, обнаружилась пропажа трех борон. Об этом руководство предприятия сообщило в полицию. После опроса местных жителей и работников организации выяснилось, в этот день на территории предприятия видели автомобиль ВАЗ-2105. В краже заподозрили двоих жителей Мичуринского района. Их задержали и опросили. В краже мужчины признались, бороны они собирались сдать в пункт приема металлолома, но после беседы с полицейскими выдали их.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Похищенные предметы вернули предприятию. Отрабатывается причастность жителей Мичуринского района к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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