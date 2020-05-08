Заявки на участие в акции «Бессмертный полк» будут принимать 9 мая

8 Май 2020 2020-05-08T14:29:38+03:00

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На сегодняшний день организаторам акции «Бессметрный полк – онлайн» поступило больше 2 миллионов 100 тысяч заявок со всей страны. Все желающие могут заполнить анкету для участия в онлайн-шествии на следующих ресурсах: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Каждый кто заполнит профиль своего ветерана, получит письмо на электронную почту с указанием времени показа его истории во время шествия - по московскому времени. Все заявки обязательно проходят модерацию, и только после этого ветеран отправляется в онлайн-шествие.

Заявки на участие в акции будут приниматься до 15:00 по московскому времени 9 мая, трансляция онлайн-шествия начнется в 11:00 по времени Петропавловска-Камчатского – когда в Москве 2 часа ночи и пойдет с востока на запад, присоединяя к себе новые регионы.

Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю Бессмертного полка».

В течение всего времени реализации проекта работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в «Бессмертном полку - онлайн». Ее номер 8 – 800 – 20- 1945 – 0.

9 мая трансляция онлайн-шествия запланирована на медиаэкранах страны и в московском метро, ряд телеканалов будет показывать ее целиком, либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно будет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Многие интернет-площадки также подключатся к трансляции: ее можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Okko», Море.тв, Ivi.ru, на сайте РИА Новости и Международного агентства Sputnik и, конечно, на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

Технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади. Шествие после 9 мая будет транслироваться на трех онлайн-площадках: на сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press и в онлайн-кинотеатре «Okko».

ИСТОЧНИК KP.RU