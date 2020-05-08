Сотрудники «Тамбовской индейки» украли с предприятия трех птиц, чтобы обменять их на алкоголь

8 Май 2020 2020-05-08T11:28:41+03:00

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7 мая в отдел полиции МОМВД «Первомайский» поступило сообщение о краже. Выяснилось, что преступление произошло в 2 км от села Никольское на территории местного предприятия «Тамбовская индейка»: отсюда похитили три тушки птицы.

После опроса сотрудников и просмотра видеокамер в краже заподозрили двух работников предприятия, мужчин 36 и 60 лет. Выяснилось, что 3 мая они вместе употребляли спиртное. Когда оно закончилось, приятели решили похитить с предприятия, где работали, несколько птиц и обменять их на алкоголь. У каждого из них, как оказалось, был свободный доступ на производство. В общей сложности мужчину унесли из цеха три тушки индейки общим весом 48 кг. Разделанную птицу они за две бутылки спиртного отдали своему знакомому. В краже похитители признались. Подсчитано, что ущерб от кражи составил порядка 4 тысяч рублей. Мясо птицы у нашли и изъяли.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU