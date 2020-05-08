9 мая тамбовчанам предлагают выйти на балкон и спеть песню

8 Май 2020 2020-05-08T12:30:15+03:00

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По всей России 9 мая пройдёт флешмоб «Поём двором». Тамбовчане, которые находятся на самоизоляции, могут также принять участие в акции и присоединиться к исполнению любимых военных, фронтовых песен из открытых окон во дворах.

Старт флешмоба назначен на 19 часов 10 минут, сразу после исполнения в 19 часов 1 минуту песни «День Победы». СМИ будут анонсировать исполнение песен заранее, а также в момент акции транслировать песни по радио и в телевизионном эфире.

- К участию в акции присоединятся и жители других стран, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В рамках специального проекта за рубежом споют всемирно известные песни «Катюша» и «День Победы». Кроме того, жители вывесят флаги и георгиевские ленты на балконах своих жилых домов.

О том, как вы присоединились к акции, можно рассказать в соцсетях, выложив видео с исполнением песен с хештегом #ПоёмДвором.

ИСТОЧНИК KP.RU