Тамбовчанам покажут видеоконцерт посвященный Победе

8 Май 2020 2020-05-08T10:24:56+03:00

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8 мая в 12 часов тамбовчанам предлагают посмотреть трансляцию видеоконцерта «И помнит мир спасенный…», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он посвященный Победе в Великой Отечественной войне и подготовлен учреждениями дополнительного образования региона. В концерте будут использованы как старые, архивные концертные номера, так и новые выступления.

Как отметила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, учреждения дополнительного образования области активно готовились к предстоящей дате. Еще до начала периода самоизоляции проходили отборочные концерты, откуда собран видеоматериал.

Концертная программа состоит из видеовыступлений победителей и призеров региональных этапов Всероссийских творческих конкурсов «Звонкие голоса России», «Здравствуй, мир!», «Театральная юность России», «Живая классика», «Шедевры из чернильницы». В него также включены лучшие номера зональных этапов межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный…», участников онлайн флешмоба «Читаем стихи о войне».

- Трансляция видеоконцерта «И помнит мир спасенный…», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, доступна по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC8B5YMl1oeBKDfpqs4UzlFg?view_as=subscriber, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU