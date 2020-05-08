2020-05-08T13:35:14+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе браконьер убил лося

Нарушителя закона с тушей животного в салоне остановили на трассе сотрудники ГИБДД
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Охотнику грозит до двух лет колонииОхотнику грозит до двух лет колонииФото: УМВД России по Тамбовской области
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6 мая на территории Тулиновского лесничества сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива». В салоне машины полицейские обнаружили несколько мешков, в которых находилась разделанная туша лося. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу полиции Тамбовского района. Во время осмотра автомобиля там нашли зарегистрированное гладкоствольное ружье «Беретта» 12-го калибра, из которого предположительно было убито животное. Его направили на экспертизу. Во время опроса 36-летний жителя Тамбовского района признался в незаконной охоте.

- Подразделением дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас проводится сбор улик и доказательств совершения преступления. Мужчине грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Тушу животного браконьер перевозил в автомобиле Фото: УМВД России по Тамбовской области

Тушу животного браконьер перевозил в автомобилеФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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