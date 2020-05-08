На перекрестке ул. К. Маркса и Горького в Тамбове «КамАЗ» наехал на легковушку

8 Май 2020 2020-05-08T09:48:20+03:00

При развороте "КамАЗ" наехал на иномарку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 7 мая в 8 часов 10 минут на улице Карла Маркса в районе ее пересечения с улице Горького. Как рассказали в региональном УГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «КамАЗ», поворачивая налево на оснащенном светофорами перекрестке столкнулся с «Kia Ceed» под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате аварии получили травмы две 36-летний пассажирки автомобиля «Kia Ceed», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Легковой автомобиль получил серьезные поврежденияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU