На перекрестке ул. К. Маркса и Горького в Тамбове «КамАЗ» наехал на легковушку
Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 7 мая в 8 часов 10 минут на улице Карла Маркса в районе ее пересечения с улице Горького. Как рассказали в региональном УГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «КамАЗ», поворачивая налево на оснащенном светофорами перекрестке столкнулся с «Kia Ceed» под управлением 38-летнего мужчины.
- В результате аварии получили травмы две 36-летний пассажирки автомобиля «Kia Ceed», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Легковой автомобиль получил серьезные поврежденияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU