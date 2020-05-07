В Тамбове разыскивают мужчину, который ушел из дома почти 9 лет назад

7 Май 2020 2020-05-07T17:41:37+03:00

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Следователи Октябрьского района города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области устанавливают местонахождение и обстоятельства безвестного исчезновения 38-летнего Александра Юшина. Мужчина в августе или сентябре 2011 года вышел из квартиры, расположенной в Тамбове на ул. Московской, 33, и до настоящего времени о его местонахождение ничего не известно.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Александра Юшина или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению), - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU