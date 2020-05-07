Тамбовские прокуроры сдали кровь: акция приурочена ко Дню Победы

7 Май 2020 2020-05-07T16:13:03+03:00

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7 мая сотрудники прокуратуры Тамбовской области провели акцию по сдаче донорской крови, приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, для большинства сотрудников прокуратуры сдача крови - не разовое мероприятие.

- Помощник прокурора области Александр Овчинников, прокуроры отделов Ирина Панкратова и Максим Ламонов, прокурор Знаменского района Андрей Ельцов, старший помощник прокурора Октябрьского района Кирилл Хорошун являются активными донорами, не раз отдававшими свою кровь для спасения человеческих жизней, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU