2020-05-07T15:52:07+03:00
Общество

Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья

Предприятиям предоставляются кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке
Поделиться:
Изменить размер текста:

В перечень таких предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, вошли несколько десятков клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, в том числе из сферы производства мебели и оборудования.

Владимир Салмин, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«У программы поддержки системообразующих предприятий в Черноземье большой потенциал. Уже сейчас мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны предприятий из самых разных отраслей, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Своей главной задачей сегодня мы видим максимальную поддержку экономики региона и всей страны. Мы надеемся, что наша помощь крупным предприятиям позволит им сохранить производство и рабочие места для жителей Черноземья».

Первыми компаниями, получившими кредиты по государственной программе поддержки системообразующих предприятий, стали ООО УК "Рудгормаш" и ООО ПК «Ангстрем», которые хорошо известны не только воронежцам, но и далеко за пределами Центрального Черноземья.

ООО УК "Рудгормаш" на протяжении 80 лет является крупнейшим специализированным предприятием по производству бурового, горно-шахтного и обогатительного оборудования. Компания является машиностроительным предприятием с полным технологическим циклом производства.

ООО ПК «Ангстрем» – известный производитель мебели одноименной торговой марки, обладающий современным высокотехнологичным оборудованием. Компания является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а ее собственная торговая сеть включает 200 магазинов по всей России.

Средства, полученные компаниями в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, будут использованы на оборотные цели.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове разыскивают мужчину, который ушел из дома почти 9 лет назад
Бешенство обнаружили в двух районах Тамбовщины
Тамбовчане предложили 132 варианта названия сквера на ул. Набережной
Тамбовские прокуроры сдали кровь: акция приурочена ко Дню Победы
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Тамбове снова обрушилась часть карниза на здании ГУМа
Тамбовчанин напал на полицейского, который помешал ему прыгнуть с водонапорной башни
18-летнего тамбовчанина будут судить за связь с 15-летней девочкой
Предприниматели Тамбова получили льготы по оплате аренды муниципальных помещений
Сотрудница тамбовской полиции «подкорректировала» служебные документы, чтобы помочь знакомому
Количество зараженных коронавирусом тамбовчан перевалило за тысячу
В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд
В Мичуринске нашли партию контрафактных сигарет
Тамбовчане готовы заступить на «Вахту Памяти»
На тамбовской трассе фура «подмяла» под себя иномарку
Сотни тамбовчан, несмотря на запрет, отправились во время майских праздников в леса
Тамбовчанам покажут онлайн-спектакли о войне
Тамбовчанин с секатором заявился в сельсовет и угрожал сотрудницам расправой
Количество больных коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 971 человека
Тамбовчане украшают окна своих квартир и домов к 9 мая
В Тамбовской области число заболевших коронавирусом превысило 900 человек