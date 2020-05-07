2020-05-07T15:37:35+03:00
Происшествия

В Тамбове снова обрушилась часть карниза на здании ГУМа

Камни и штукатурка упали прямо на пешеходный тротуар
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Федеральный памятник рушится на головы прохожимФедеральный памятник рушится на головы прохожимФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове продолжает разрушаться памятник федерального значения – здание «Гостиного двора», больше знакомого горожанам как ГУМ. Оно находится в федеральной собственности, и вот уже много лет пустует. Два года назад ДОМ. РФ, который является агентом и распоряжается федеральной собственностью, выставил здание «Гостиного двора» на аукцион за 104 млн рублей, но желающих приобрести историческое здание не нашлось. Тогда же, в 2018 году, ГУМ обследовали специалисты областного управления Госохраны памятников, которые обнаружили разрушения на карнизе здания. По итогам осмотра собственнику выдали предписание немедленно провести противоаварийные работы, но сделано этого так и не было. 6 мая часть карниза, причем достаточно внушительная, вновь обрушилась на пешеходную дорожку, по которой ходят люди. После ЧП место огородили.

На карнизе здания зияет дыра Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На карнизе здания зияет дыраФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кстати, собственник не теряет надежды продать здание «Гостиного двора», на сайте ДОМ. РФ запланировано проведение еще одного аукциона по этому зданию, нынешняя цена, которую хотят выручить за памятник – 69,2 млн рублей. Торги собираются назначить на второй квартал 2020 года.

Пока обходится без пострадавших Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Пока обходится без пострадавшихФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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