2020-05-07T16:34:53+03:00
Общество

Тамбовчане предложили 132 варианта названия сквера на ул. Набережной

Из них отберут десять предложений, которые представят на голосование
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Окончательный вариант выберут на голосованииОкончательный вариант выберут на голосованииФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В течение 10 дней в Тамбове собирали предложения горожан, которые могли высказать свой вариант названия сквера на ул. Набережной. К 6 мая, когда сбор этих предложений закончился, от тамбовчан в городскую администрацию поступило 132 предложения.

Среди «имен», которые жители хотят дать знакомому многим с детства месту отдыха: «Чудо-град», «Скатерть-самобранка», «Поле чудес», «У Лукоморья», «В гостях у сказки», «Чудо-Юдо», «Чудеса в решете», «Иван-да-Марья», «Жар-птица», «Лукошко чудес», «Лукошко сказок», «Городок чудес», «Старая сказка», «Любимая сказка», «В Тридевятом царстве», «На неведомых дорожках» и т.д.

- Все эти предложения направят членам Общественного совета города, которые отберут лучшие 10, - сообщили в пресс-службе мэрии. - После чего их вынесут на голосование, которое пройдет на официальном интернет-портале администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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