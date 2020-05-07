Бешенство обнаружили в двух районах Тамбовщины

7 Май 2020 2020-05-07T17:15:36+03:00

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В Тамбовской области обнаружили сразу три случая бешенства животных. Неблагополучная ситуация сложилась в Ржаксинском районе, в селе Тимофеевка и деревне Можайка смертельно опасное заболевание диагностировали у лисицы и домашнего кота. Также бешенством заболел домашний кот, принадлежавший жителям села Стаево Мичуринского района. На всех трех территориях, где фиксировали болезнь, объявили карантин.

- В неблагополучном по бешенству пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за его пределы, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU