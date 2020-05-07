2020-05-07T14:05:31+03:00
Происшествия

Тамбовчанин напал на полицейского, который помешал ему прыгнуть с водонапорной башни

Своего спасителя решивший покончить с собой мужчина ударил доской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Следователи Жердевского МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на полицейского. Произошло преступление при очень необычных обстоятельствах. По версии следствия, вечером 4 апреля этого года в дежурную часть ОМВД России по Жердевскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез на заброшенную водонапорную башню и собирается спрыгнуть вниз. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели, что на вершине водонапорной башни в баке накопителе находился человек, который вел себя крайне агрессивно, громко кричал и на требования полицейских спуститься вниз не реагировал. Через некоторое время, когда он отвлёкся на разговор по телефону, полицейские поднялись наверх и попросили спуститься дебошира вместе с ними. В это время один из полицейских попытался преградить мужчине путь к окну, через которое он собирался прыгнуть вниз, но тот схватил доску и дарил своего спасителя. В итоге мужчину все-таки убедили спуститься на землю и не совершать задуманное.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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