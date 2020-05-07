2020-05-07T12:40:06+03:00
Происшествия

18-летнего тамбовчанина будут судить за связь с 15-летней девочкой

О преступлении стало известно после того, как подросток забеременела
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дело, которое возбудили в отношении 18-летнего молодого человека, его обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в конце декабря 2019 года парень, находясь в гостях у 15-летней односельчанки, достоверно зная о ее возрасте, по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. О преступлении стало известно после того, как девушка забеременела. Врачи сообщили о юной пациентке следователям.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Максимальное наказание, которое грозит за это преступление – 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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