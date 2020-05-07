2020-05-07T14:37:36+03:00
Происшествия

Сотрудница тамбовской полиции «подкорректировала» служебные документы, чтобы помочь знакомому

Специалиста по вопросам трудовой миграции уволили из органов и отдают под суд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове направляют в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего специалиста-эксперта по вопросам трудовой миграции УМВД области. 46-летнюю женщину обвиняют в преступлении по ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

По данным следствия, во время работы в полиции, она выполнила просьбу своего знакомого, который заключал договора с иностранными мигрантами от имени двух местных фирм. Женщина, пользуясь своим положением, внесла в служебную документацию ложные сведения о якобы поступивших из этих организаций в УМВД области уведомлений о заключении и прекращении трудовых договоров с иностранными гражданами. Такая «корректировка» помогла избежать фирмам административного наказания за нарушения закона, допущенные при привлечении к работе иностранцев. Также, по мнению прокуратуры Тамбовской области, такие действия причинили «существенный вред интересам общества и государства, заинтересованных в эффективном выполнении органами внутренних дел функций по выявлению и пресечению административных правонарушений в указанной сфере правоотношений».

- Несмотря на отказ обвиняемой давать показания, следствием собрана достаточная доказательственная база ее виновности, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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