2020-05-07T09:57:52+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас откопали во время проведения земляных работ в поселке Комосомолец
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Боеприпас вывезли в безопасное место и взорвалиБоеприпас вывезли в безопасное место и взорвали
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В поселке Комсомолец, на ул. Солнечной, во время проведения земляных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд. О находке сообщили в полицию. На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области.

- Во время осмотра специалисты идентифицировали находку как 122-миллиметровый снаряд со следами коррозии, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Взрывотехники с соблюдением мер безопасности вывезли снаряд и уничтожили.

Фото Управления Росгвардии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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