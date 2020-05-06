В Мичуринске нашли партию контрафактных сигарет

6 Май 2020 2020-05-06T17:27:24+03:00

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В торговом павильоне на ул. Филиппова в Мичуринске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОМВД обнаружили табачную продукцию с признаками контрафакта. В торговой точке находились сигареты различных наименований известных торговых марок. В общей сложности отсюда изъяли 1600 пачек сигарет.

- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Это не первый случай торговли контрафактным табаком в Мичуринске. 5 мая участковый обнаружил в одном из торговых павильонов 180 пачек фальсификата. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU