2020-05-06T17:27:24+03:00
Происшествия

В Мичуринске нашли партию контрафактных сигарет

1600 пачек фальсификата изъяли в торговом павильоне
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В торговом павильоне на ул. Филиппова в Мичуринске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОМВД обнаружили табачную продукцию с признаками контрафакта. В торговой точке находились сигареты различных наименований известных торговых марок. В общей сложности отсюда изъяли 1600 пачек сигарет.

- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Это не первый случай торговли контрафактным табаком в Мичуринске. 5 мая участковый обнаружил в одном из торговых павильонов 180 пачек фальсификата. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске нашли партию контрафактных сигарет
Тамбовчане готовы заступить на «Вахту Памяти»
На тамбовской трассе фура «подмяла» под себя иномарку
Сотни тамбовчан, несмотря на запрет, отправились во время майских праздников в леса
Тамбовчанам покажут онлайн-спектакли о войне
Тамбовчанин с секатором заявился в сельсовет и угрожал сотрудницам расправой
Количество больных коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 971 человека
Тамбовчане украшают окна своих квартир и домов к 9 мая
В Тамбовской области число заболевших коронавирусом превысило 900 человек
Тамбовских школьников приглашают к участию в интернет-марафоне «Дома учим ПДД»
Более 30 спортобъектов планируют построить в этом году на Тамбовщине
Тамбовская область присоединится к акции «Георгиевская ленточка»
Тамбовчанин лишился почти 300 тысяч рублей при продаже мебели через интернет
В Тамбовской области нашли 17-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
На Тамбовщине зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом
На севере Тамбова полицейские обнаружили три тайника с наркотиками
В тамбовском перинатальном центре провели уникальную операцию во время родов
Еще у 60 человек обнаружили коронавирус в Тамбовской области
В Тамбовской области без вести пропал 17-летний парень
В Тамбовской области пройдет патриотический фестиваль-конкурс «Голос Поколений»
Несовершеннолетний тамбовчанин обокрал 71-летнего пенсионера
В этом году 145 жителей Тамбовщины переселят из аварийного жилья
Тамбовские полицейские раскрыли кражу квадроцикла со стоянки автоклуба
Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области выросло до 729 человек
В Тамбовской области москвичка обманула продавца, используя прием «подлома» купюр
Все мероприятия по случаю 75-летия Победы в тамбовских школах пройдут дистанционно
За сутки мошенники выманили у троих тамбовчан почти полмиллиона рублей
Тамбовчанам предлагают выйти 9 мая на балконы и спеть песню «День Победы»
В Тамбовской области выявили еще 63 новых случая заболевания коронавирусом