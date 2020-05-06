2020-05-06T17:06:25+03:00
Общество

Тамбовчане готовы заступить на «Вахту Памяти»

В прошлом году поисковики нашли 116 солдат
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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7 мая состоится онлайн-открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2020» в Тамбовской области, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители тридцати поисковых отрядов профессиональных образовательных организаций и школ из пятнадцати районов области обсудят планы работы на предстоящий год.

Тамбовское региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» объединяет более пятисот поисковиков разного возраста в составе тридцати поисковых отрядов, занимающихся полевой и архивной поисковой работой. Только за 2019 год поисковиками области были найдены, эксгумированы и захоронены на мемориалах и воинских кладбищах останки 116 советских солдат, установлено три имени погибших.

Тамбовские поисковики ведут активный поиск сведений о военнослужащих авиационных формирований, погибших и захороненных на территории Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена и уточнены данные о 111 воинах.

Ребята активно проводят работу по запросам родственников в рамках акции «Судьба солдата». За 2019 год поисковики помогли установить судьбы 43-х воинов Красной Армии. Бойцы отрядов ведут поиск родственников воинов, уроженцев Тамбовской области, погибших в фашистских концлагерях Берген-Бельзен и Витцендорф для передачи им информации о судьбе солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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