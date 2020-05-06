На тамбовской трассе фура «подмяла» под себя иномарку

6 Май 2020 2020-05-06T16:49:53+03:00

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Авария, в результате которой погибла 46-летняя женщина и получил травмы 15-летний мальчик, произошла 3 мая в 9 часов утра на 172 километре автодороги «Воронеж-Тамбов»,

проходящей по территории Знаменского района. Как рассказали в областном УГИБДД, 48-летний мужчина, который находился за рулем большегруза «Mercedes Benz» столкнулся с иномаркой «FIат Маrеа», двигавшейся впереди него. ДТП произошло в момент, когда находившаяся за рулем легковушки женщина начала разворачиваться на трассе. В результате аварии пострадала водитель автомобиля «Fiат Маrеа», женщину доставили в вторую городскую больницу им. Архиепископа Луки, где в течение суток она умерла. Травмы получил 15-летний мальчик, находившийся в иномарке в качестве пассажира. Он находится на лечении в детской областной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU