Сотни тамбовчан, несмотря на запрет, отправились во время майских праздников в леса

6 Май 2020 2020-05-06T14:49:20+03:00

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С 1 по 5 мая в лесах Тамбовщины прошли около 80 рейдов, во время которых инспекторы провели больше 500 профилактических бесед с жителями области о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, лесоводы напоминали тамбовчанам об угрозе коронавируса и принятом в связи с этим запретом на посещение лесов.

Всего в эти дни инспекторами составлено 9 протоколов об административной ответственности за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности. Нарушителей оштрафовали.

- С 20 марта в лесах Тамбовщины объявлен пожароопасный сезон. Запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - С начала пожароопасного сезона в лесах области произошло 4 возгорания в Бондарском и Кирсановском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU