2020-05-06T14:44:26+03:00
Звезды

Тамбовчанам покажут онлайн-спектакли о войне

Трансляции пройдут 6 и 8 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовский драматический театр приглашает зрителей на онлайн-трансляции спектаклей. К 75-летию Великой Победы театр покажет свои лучшие постановки последних лет, посвящённые теме войны.

Сегодня, 6 мая, в 18 часов 30 минут состоится онлайн-показ спектакля «Не покидай меня». Эта постановка московского режиссера Кирилла Панченко много лет с успехом шла на тамбовской сцене. Спектакль о четырех девушках-разведчицах руководитель московского театра «На Перовской» поставил в Тамбове в 2007 году.

Это рассказ о женщинах на войне. Четыре девушки-разведчицы вместе с командиром, молодым капитаном, идут на выполнение задания, связанного со смертельным риском. У каждой из вчерашних школьниц свой счет к этой войне и одно общее желание — победить. Эта история произошла в действительности. Одна из участниц тех трагических событий чудом осталась жива. По ее воспоминаниям широко известный белорусский драматург, заслуженный деятель Республики Беларусь, Лауреат государственной премии СССР Алексей Дударев написал драматическую балладу «Не покидай меня…».

8 мая состоится онлайн-трансляция спектакля «Марья». Это постановка Заслуженного деятеля искусств России Мавлета Тулпарова по одноименной пьесе Анатолия Кудрявцева о войне не на фронте, а в человеческих душах, о любви и ненависти и о необыкновенной верности… В спектакле нет героических батальных сцен, война присутствует в жестоко измененных и сломанных судьбах героинь, в их характерах и взаимоотношениях. Он рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война.

-Трансляции будут доступны в группе Тамбовского драмтеатра ВКотнакте, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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