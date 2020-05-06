Тамбовчанин с секатором заявился в сельсовет и угрожал сотрудницам расправой

6 Май 2020 2020-05-06T14:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Мучкапского района выслушает приговор за угрозы в адрес сотрудниц сельсовета и местной жительницы, которая случайно встретилась ему в магазине.

1 апреля этого года 52-летний мужчина, будучи пьяным, «вооружился» секатором и отправился в хорошо знакомую ему администрацию Заполатовского сельсовета Мучкапского района – ранее он отбывал здесь обязательные работы, к которым его проговорили за угрозу убийством. Увидев двух сотрудниц сельсовета, которые работали у себя в кабинете, мужчина направил в их сторону секатор и стал высказывать угрозы. Выйти женщинам из кабинета он не давал. Выговорившись, мужчина отправился в местный магазин, где пригрозил убить встретившуюся там покупательницу. Перепуганная женщина смогла убежать. После этого подвыпивший мужчина отправился на кладбище, где его смог задержать и разоружить участковый полиции, к которому обратились сотрудницы сельсовета.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Мучкапский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU