Количество больных коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 971 человека

6 Май 2020 2020-05-06T10:46:19+03:00

Почти все новые заболевшие контактировали с приезжими из других регионов

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За последние сутки, 6 мая, диагноз коронавирусная инфекция поставили еще 62 тамбовчанам. Среди новых заболевших 20 мужчин, 28 женщин, 14 детей (девочки 1, 10, 11, 12, 13, 16 лет, мальчики 11 лет - двое, 12, 13 лет, 14 лет - двое, 15, 16 лет). Возраст взрослых 21 до 94 лет. 4 прибыли из других регионов, 58 контактных с приехавшими из других регионов.

- Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 971 (133 из них выздоровели: 84 выписаны из стационара, 49 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - На госпитализации находятся 341 человек (192 - подтвержден, 51 - с подозрением, 72 теста - в работе), из них диагноз «пневмония» у 165 человек.

На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 2109 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU