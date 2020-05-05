Тамбовчане украшают окна своих квартир и домов к 9 мая

5 Май 2020 2020-05-05T11:55:43+03:00

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В преддверии 75-летия Великой Победы жители Тамбовской области украшают окна своих квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами и словами благодарности в адрес ветеранов.

«Окна Победы» - акция, которая проходит по всей России с 1 по 9 мая. Присоединиться к ней может любой желающий. Трафареты для нанесения рисунков доступны по ссылке на сайте https://год2020.рф/окнапобеды. Участники могут сфотографировать свои работы и выложить в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и словами благодарности героям.

- Празднование 75-летия Победы в этом году совпало с введением режима самоизоляции – многие мероприятия были отменены или перенесены, а люди не могут покинуть свои дома и поздравить ветеранов лично. Но, несмотря на все ограничения и трудности, настоящих героев нашей страны – ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарить за героизм и стойкость нужно. Достаточно украсить окна своих квартир и домов символами, которые ассоциируются с Победой в Великой Войне. Их можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом – это зависит от фантазии участников, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU