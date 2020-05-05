2020-05-05T10:39:08+03:00
Общество

Тамбовских школьников приглашают к участию в интернет-марафоне «Дома учим ПДД»

Автоинспекторы предлагают ребятам изучить правила дорожного движения пока они находятся на самоизоляции
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская область присоединилась к Всероссийскому интернет-марафону «Дома учим ПДД». Чтобы стать его участником, необходимо разместить на своей странице в Инстаграм фотографию или видео на тему дистанционного изучения детьми правил дорожного движения в любом формате под хештегом #ПДДдома.

- В период самоизоляции Госавтоинспекция Тамбовской области рекомендует взрослым и детям повторить правила дорожной безопасности в дистанционном режиме. Чтобы эти занятия проходили в увлекательной форме сотрудники регионального управления ГИБДД разработали для детей и их родителей видеоуроки, онлайн тест на знания ПДД, а также предложили поучаствовать в детском конкурсе литературно-изобразительного искусства по безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, ранее тамбовские госавтоинспекторы запустили для домашнего изучения правил дорожного движения на видеохостинге youtube канал GIBDDD68 TAMBOV, где школьники могут узнать об истории ПДД, а также принять участие в мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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