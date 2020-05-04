Более 30 спортобъектов планируют построить в этом году на Тамбовщине

4 Май 2020 2020-05-04T13:19:07+03:00

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По информации регионального управления по физической культуре и спорту, несмотря на режим самоизоляции в Тамбовской области продолжается работа по возведению новых спортивных объектов.

Так, в текущем году на Тамбовщине начнется строительство более 30 спортобъектов в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».

- Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Мичуринске, беговых дорожек на центральном стадионе в Знаменке. Мы приступим к реконструкции футбольного поля и беговых дорожек в городе Мичуринске, появятся пять площадок для сдачи нормативов ГТО в районных центрах Тамбовской области. Кроме того, сейчас готовится проектно-сметная документация для проведения конкурсных процедур по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Рассказово. Ведется подготовительная работа к старту строительства бассейна в городе Котовске, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Самым крупным спортивным объектом является ФОК в Мичуринске, который планируют сдать в августе этого года. На сегодняшний день выполнена половина запланированных работ. Рабочие завершили установку металлоконструкций и ведут монтаж стеновых панелей. Затем они приступят к монтажу кровли. Добавим, общая стоимость строительства ФОКа составляет около 96 миллионов рублей.

Также в 2020 году пройдет реконструкция стадиона «Олимп» в наукограде. Так, будут приведены в порядок беговые дорожки и футбольное поле, обновлены трибуны и подтрибунные помещения. Здесь появятся дополнительные трибуны, что позволит увеличить вместительность стадиона почти в два раза.

Что касается центрального стадиона в Знаменке, то в рамках первого этапа реконструкции там уже выполнили асфальтирование беговых дорожек. Далее на готовое основание рабочие установят рулонное легкоатлетическое покрытие. На эти цели потратят более 6,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU