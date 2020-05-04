Тамбовская область присоединится к акции «Георгиевская ленточка»
В этом году она пройдет в дистанционном формате
Тамбовчане могут присоединиться к традиционной акции онлайнФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В преддверии Дня Победы на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в этом году она пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Организаторами акции выступают Волонтеры Победы и Роспатриотцентр. Чтобы принять в ней участие, необходимо найти георгиевскую ленточку, прикрепить ее на груди и выложить в социальные сети фотографию с двумя хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.
ИСТОЧНИК KP.RU