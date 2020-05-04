2020-05-04T11:36:39+03:00
Общество

В Тамбовской области нашли 17-летнего парня, пропавшего несколько дней назад

Молодой человек находится дома с родителями
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине в течение трех суток велись поиски 17-летнего Станислава Хватикова, проживающего в селе 2-я Байловка. Подросток пропал ночью, 1 мая. На следующий день его видели в местном магазине, где он закупался продуктами питания. Однако домой молодой человек так и не вернулся.

Станислава нашли вчера, 3 мая, в Моршанском районе. По предварительной информации, противоправных действий в отношении парня не совершалось. В настоящее время подросток находится дома с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- В поисках подростка было задействовано 106 человек: 11 сотрудников полиции из села Пичаево, 20 сотрудников Моршанской полиции, 25 волонтеров, 40 местных жителей и 10 человек из местной администрации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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