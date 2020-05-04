Тамбовчанин лишился почти 300 тысяч рублей при продаже мебели через интернет

4 Май 2020 2020-05-04T12:07:39+03:00

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В Тамбове 30-летний местный житель лишился крупной суммы денег в результате мошеннических действий. По информации пресс-службы регионального УМВД России, мужчина разместил в интернете объявление о продаже мебели. На товар сразу же нашелся покупатель. Неизвестный попросил номер карты продавца для перечисления денег. Мошенник убедил тамбовчанина сообщить ему пароли от онлайн-услуг и получил доступ к его счетам. В итоге с карты мужчины списались все сбережения в размере 275 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову в ходе предварительной проверки установили, что мошенник использовал для совершения преступления номера телефонов, зарегистрированные на территории Челябинской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию мошенника, - сообщают в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU