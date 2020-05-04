На севере Тамбова полицейские обнаружили три тайника с наркотиками

4 Май 2020 2020-05-04T10:29:38+03:00

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Полицейские задержали двоих молодых людей – жителей Тамбова и Тамбовского района, которые пытались организовать сеть тайников с наркотиками в областном центре.

В районе гаражного кооператива на улице Рылеева стражи порядка обнаружили три тайника с наркотиками, в каждом из которых находилось почти по два грамма героина. Наркотические вещества были изъяты и направлены на экспертизу.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU