На севере Тамбова полицейские обнаружили три тайника с наркотиками
Полицейские задержали двоих молодых людей – жителей Тамбова и Тамбовского района, которые пытались организовать сеть тайников с наркотиками в областном центре.
В районе гаражного кооператива на улице Рылеева стражи порядка обнаружили три тайника с наркотиками, в каждом из которых находилось почти по два грамма героина. Наркотические вещества были изъяты и направлены на экспертизу.
- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU