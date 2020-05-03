В тамбовском перинатальном центре провели уникальную операцию во время родов

3 Май 2020 2020-05-03T11:04:03+03:00

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В тамбовском перинатальном центре провели уникальную операцию беременной с врастанием плаценты. Руководил процессом заместитель главного врача по акушерству, гинекологии и перинаталогии областной детской клинической больницы Алексей Прокопов. Операция прошла успешно. Уже через четыре дня маму вместе с малышом выписали домой.

Врастание плаценты - редкая патология, которая серьезно угрожает жизни женщины и ее ребенка. Особенность заключается в том, что признаки заболевания во время беременности обычно отсутствуют и могут проявиться только в период родов. Врастание плаценты может привести к серьезным кровотечениям, преждевременным родам, затронуть жизненно важные органы.

В Тамбовской области ежегодно выявляют свыше десяти беременностей с врастанием плаценты. До последнего тамбовчанок с такими осложнениями направляли для получения высокотехнологической медицинской помощи в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь оснащение тамбовского перинатального центра позволяют проводить операции дома.

ИСТОЧНИК KP.RU