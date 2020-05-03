3 Май 2020 2020-05-03T10:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще у 60 человек обнаружили коронавирус в Тамбовской области за минувшие сутки. Из них: 15 мужчин, 35 женщин, 10 детей (мальчики 1, 12, 13, 14 лет, девочки 5, 6, 9, 10, 13, 15 лет). Возраст взрослых от 23 до 82 лет. Восемь прибыли из других регионов, 52 контактировали с приехавшими. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в региона - 789 (113 из них выздоровели: 77 выписаны из стационара, 36 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода).

На госпитализации - 297 человек (156 - подтвержден, 51 - с подозрением, 21 - отрицательный, 69 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 116 человек. Количество находящихся на домашнем карантине - 1 934 (из них подтвержденных случаев - 518, они входят в общее количество). Снято с наблюдения - 2 827. Из больниц выписали - 179. Всего обследованных лиц - 5 237.

ИСТОЧНИК KP.RU