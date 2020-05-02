В Тамбовской области без вести пропал 17-летний парень

2 Май 2020 2020-05-02T22:18:51+03:00

Молодой человек пропал ночью 2 мая текущего года Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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Тамбовские следователи устанавливают местонахождение 17-летнего Станислава Хватикова. Молодой человек, ночью, 2 мая этого года, ушел из дома в селе 2-ая Байловка Пичаевского района и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 185 см., нормального телосложения, волосы светло-русые, могут быть собраны в хвост.

Был одет: штаны спортивные серого цвета с белыми полосками, футболка сине-коричневого цвета.

- Следственные органы просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения подростка, обратиться по телефону: 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU