В Тамбовской области пройдет патриотический фестиваль-конкурс «Голос Поколений»

2 Май 2020 2020-05-02T12:43:56+03:00

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На Тамбовщине пройдет патриотический фестиваль-конкурс «Голос Поколений», посвященный 75-летию Великой Победы. Его организатором стал Молодежный парламент Тамбовской области. К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты вузов и ссузов, работающая молодежь, а также представители старшего поколения по следующим возрастным группам: 14-18 лет, 18-35 лет, старше 35 лет.

- Фестиваль проходит в следующих номинациях: литературно-творческая (сочинение, стихотворение, эссе, очерк, репортаж), конкурс фото и видеороликов патриотического жанра. Материалы принимаются к рассмотрению на дисках и флеш-накопителях, в формате MP3, wav. Длительность номера: не более 5 минут, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Подать заявку на конкурс можно до 29 мая. Публичная защита конкурсных работ состоится 1-5 июня. Подведение итогов запланировано на 8-12 июня. Как отмечают организаторы, номера конкурсантов должны раскрывать понятие патриотизма, любви и уважительного отношения к истории и традициям России, гордости за героическое прошлое нашей страны и т.п.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU