Несовершеннолетний тамбовчанин обокрал 71-летнего пенсионера

2 Май 2020 2020-05-02T12:10:58+03:00

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В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по город Тамбову с заявлением о краже обратился 71-летний житель улицы Южной. Пенсионер рассказал, что к нему в дом пробрался вор, пока он находился на своем садовом участке.

Стражи порядка установили, что злоумышленник проник в дом пожилого тамбовчанина, взломав дверные запоры. Вор украл велосипед, микроволновую печь, лестницу и пять килограммов лома цветного металла. Как оказалось, кражу совершил 16-летний подросток.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным и сотрудником уголовного розыска ОП№2 было установлено, что хищение совершил несовершеннолетний молодой человек. Подросток был опрошен в присутствии родителей и сознался в совершении кражи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU