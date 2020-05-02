Тамбовские полицейские раскрыли кражу квадроцикла со стоянки автоклуба

2 Май 2020 2020-05-02T11:01:26+03:00

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В дежурную часть полиции города Тамбова обратился 39-летний мужчина. Он сообщил стражам порядка о краже своего квадроцикла «Раптор-250». Как выяснилось, транспортное средство украли с неохраняемой стоянки автоклуба, расположенного на улице Бастионной.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность вора. Им оказался 33-летний тамбовчанин, проживающий на улице Донской. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в краже.

- Возбуждено уголовное дело по п.В, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный квадроцикл возвращен владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU