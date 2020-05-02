В этом году 145 жителей Тамбовщины переселят из аварийного жилья

2 Май 2020 2020-05-02T11:27:10+03:00

В Этом году федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья реализуется в трех городах региона: Тамбов, Котовск и Рассказово Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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На Тамбовщине в рамках реализации этапа 2020 года федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» 145 жителей региона переедут в новые квартиры из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

- В этом году программа реализуется в трех городах региона: Тамбов, Котовск и Рассказово. В частности, в Котовске в 2020 году будет приобретено 28 квартир в доме, сдача которого планируется в конце 2020 года. В Рассказово планируется покупка 8 квартир в двух домах, введенных в эксплуатацию. В Тамбове приобретут 19 квартир в построенных домах, сдача которых планируется в 2020 году. В муниципалитетах готовят всю необходимую документацию для осуществления закупок, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Известно, что на реализацию этапа программы 2020 года направят более 92 миллионов рублей, из которых 47,7 миллиона рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, и еще 44,2 миллиона рублей – деньги из бюджета Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU