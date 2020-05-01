В Тамбовской области москвичка обманула продавца, используя прием «подлома» купюр

1 Май 2020 2020-05-01T12:01:14+03:00

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На Тамбовщине по подозрению в хищении денег сотрудники полиции задержали 53-летнию жительницу Московской области. Выяснилось, что женщина практиковала так называемый «подлом» купюр, пользуясь невнимательностью продавцов.

Установлено, что москвичка зашла в магазин в поселке Первомайский, где выбрала недорогой товар, после чего расплатилась за него 5-тысячной купюрой и получила сдачу. После этого, мошенница «внезапно» отказалась от покупки и попросила обратно свою купюру. Возвращая товар и сдачу, она незаметно для продавца «подломила» и оставила себе расположенные снизу тысячные купюры. Затем женщина поспешила скрыться. После ухода покупательницы, продавец пересчитала деньги и обнаружила недостачу.

- Полицейские опросили продавца и изъяли запись с камер видеонаблюдения в магазине. Дежурный незамедлительно передал ориентировку на предполагаемую преступницу всем близлежащим наружным патрулям. В ходе работы по оперативному плану в тот же день подозреваемая была задержана сотрудниками ГИБДД. Она была доставлена в отдел внутренних дел, где созналась в содеянном. Похищенные денежные средства изъяты, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемой на территории Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU