Все мероприятия по случаю 75-летия Победы в тамбовских школах пройдут дистанционно
В школах Тамбовской области запланировано большое количество дистанционных мероприятий, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы. В настоящее время ребята уже участвуют во флэшмобах по чтению любимого стихотворения и исполнению песен о Великой Отечественной войне.
- Все майские недели пройдут под эгидой Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы организуем большое количество мероприятий для детей разного возраста, краеведческой, образовательной и творческой направленности, - сказала начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.
Известно, что учреждения дополнительного образования готовят большой виртуальный концерт, посвященный юбилею Победы. В нем будут использованы как старые, архивные концертные номера, так и новые выступления.
Интересный проект готовит Центр развития современных компетенций детей при МичГАУ совместно с краеведческим музеем. Они оцифруют рисунки детей о войне 50-60-х годов прошлого столетия. Кроме того, в школах региона повсеместно пройдут классные часы.
- Все образовательные организации региона предлагают свои проекты, много акций организовано в сети. В органах управления образованием поддерживают все инициативы педагогов, отмечают детей, органы школьного самоуправления, которые являются инициаторами таких идей, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU