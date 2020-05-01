Все мероприятия по случаю 75-летия Победы в тамбовских школах пройдут дистанционно

1 Май 2020 2020-05-01T11:28:37+03:00

Региональное управление образования и науки организует для школьников большое количество мероприятий краеведческой, образовательной и творческой направленностей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В школах Тамбовской области запланировано большое количество дистанционных мероприятий, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы. В настоящее время ребята уже участвуют во флэшмобах по чтению любимого стихотворения и исполнению песен о Великой Отечественной войне.

- Все майские недели пройдут под эгидой Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы организуем большое количество мероприятий для детей разного возраста, краеведческой, образовательной и творческой направленности, - сказала начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Известно, что учреждения дополнительного образования готовят большой виртуальный концерт, посвященный юбилею Победы. В нем будут использованы как старые, архивные концертные номера, так и новые выступления.

Интересный проект готовит Центр развития современных компетенций детей при МичГАУ совместно с краеведческим музеем. Они оцифруют рисунки детей о войне 50-60-х годов прошлого столетия. Кроме того, в школах региона повсеместно пройдут классные часы.

- Все образовательные организации региона предлагают свои проекты, много акций организовано в сети. В органах управления образованием поддерживают все инициативы педагогов, отмечают детей, органы школьного самоуправления, которые являются инициаторами таких идей, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU